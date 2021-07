Brindisi, bracciante 27enne morto di caldo: raccolti ventimila euro per il trasporto della salma in Mali Camara Fantamadi stroncato da un malore in bici mentre tornava a casa dopo il lavoro (Di giovedì 1 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Sono stati raccolti più di 20mila euro per riportare in Mali il corpo di Camara Fantamadi, il 27enne morto mentre percorreva in bicicletta la provinciale che collega Brindisi a Tuturano dopo un’intensa giornata di lavoro nei campi. A darne notizia è il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno. «Tutto è avvenuto «grazie al cuore immenso di una comunità, quella Brindisina, che ancora una volta ha dimostrato di essere città dell’accoglienza e ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Di Francesco Santoro: Sono statipiù di 20milaper riportare inil corpo di, ilpercorreva incletta la provinciale che collegaa Tuturanoun’intensa giornata dinei campi. A darne notizia è il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno. «Tutto è avvenuto «grazie al cuore immenso di una comunità, quellana, che ancora una volta ha dimostrato di essere città dell’accoglienza e ...

