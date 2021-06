Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Viñales senior: “Jarvis triste per l’addio di Maverick, ma la Yamaha è fatta per Quar… - infoitsport : MotoGP, Viñales senior: “Jarvis triste per l’addio di Maverick, ma la Yamaha è fatta per Quartararo” -

Ultime Notizie dalla rete : Viñales senior

la Repubblica

La MotoGP va in vacanza dopo aver assistito alla deflagrazione della prima vera bomba di mercato. Ufficiale l'addio tra Mavericke la Yamaha al termine del 2021. Il divorzio avviene dopo cinque stagioni vissute tra speranze mai realizzate, prodezze sensazionali e tonfi inattesi. Ora, per entrambe le parti, è tempo di ...In his regular YouTube show, Chicho Lorenzo analyses some of the key moments of the latest Barcelona MotoGP round. Lorenzohas something to say about everyone, starting with the teams that protested about what happened to Fabio Quartararo in the race, the rider completing the final laps with his leathers undone. ...