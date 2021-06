Tielemans: «Con o senza Hazard e De Bruyne il mio compito non cambia. Contro l’Italia…» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Youri Tielemans ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì Contro l’Italia a Monaco Youri Tielemans ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì Contro l’Italia a Monaco ITALIA – «La chiave della partita Contro l’Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o Contro di noi. Sarà un match molto fisico. Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Youriha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdìl’Italia a Monaco Youriha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdìl’Italia a Monaco ITALIA – «La chiave della partital’Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita puòre tutto sia a nostro favore odi noi. Sarà un match molto fisico. Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante ...

