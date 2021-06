Temptation Island, prima puntata stasera in tv: orario e streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca ormai pochissimo per la nona edizione di Temptation Island, il format di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata di questa stagione sarà in programma mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata su Canale 5. Sei coppie, con l’obiettivo di mettere alla prova la relazione all’interno del resort Is Morus Relais, in Sardegna. La puntata potrà essere seguita anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca ormai pochissimo per la nona edizione di, il format di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ladi questa stagione sarà in programma mercoledì 30 giugno 2021, inserata su Canale 5. Sei coppie, con l’obiettivo di mettere alla prova la relazione all’interno del resort Is Morus Relais, in Sardegna. Lapotrà essere seguita anche sulla piattaformaMediaset Play. SportFace.

