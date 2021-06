(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella prima primavera della pandemia, le donne avevano “tassi allarmanti di problemi di salute mentale”, tra cui depressione e ansia, secondo uno studio pubblicato questa primavera sul Journal of Women’s Health. I ricercatori indicano che la perdita di posti di lavoro e altri gravi fattori di stress della pandemia hanno avuto un tributo maggiore sulle su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Sleep-smart: perchè i dispostivi tracciatori del sonno possono esserci d’aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Sleep smart

Culturale Channel

L'opzioneScore , se è indossato durante il sonno, permette all'utente di avere una ... Forerunner 55 gestisceNotification di chiamate in arrivo, sms, notifiche dai social network e ...Uno dei punti forte è poi la presenza di 8 velocità differenti , tra cui la modalità "" che lo ... Honeywell hyf290e4 QuietSet: l'offerta Combattere il caldo in modosarà quindi più facile ...I dati preliminari indicano che SLEEP-SMART può migliorare i modelli di sonno, mostrare le riduzioni associate dei sintomi di depressione ...Cali di attenzione, sonno disturbato, sono questi i principali effetti collaterali dell'uso dello smartphone in ore notturne ...