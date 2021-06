Ronchi: "Con Ecopneus risolto problema ambientale dell'abbandono dei Pfu" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Prima del 2011, anno di costituzione di Ecopneus, società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici fuori uso in Italia, “eravamo in presenza di un abbandono diffuso sul territorio nazionale dei pneumatici; con delle vere e proprie discariche. Benché si trattasse di rifiuti di valore mancava una raccolta capillare”. Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione della web conference sui primi 10 anni di attività di Ecopneus. Dal 2011, grazie all'azione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Prima del 2011, anno di costituzione di, società senza scopo di lucro principale operatorea gestione dei Pneumatici fuori uso in Italia, “eravamo in presenza di undiffuso sul territorio nazionale dei pneumatici; cone vere e proprie discariche. Benché si trattasse di rifiuti di valore mancava una raccolta capillare”. Così Edo, presidentea Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in occasionea web conference sui primi 10 anni di attività di. Dal 2011, grazie all'azione di ...

