Riforme: Parrini, ‘stop ai transfughi, chi lascia gruppo va tra non iscritti’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “I cambi di casacca in questa legislatura sono stati oltre 200, il gruppo Misto oggi supera di gran lunga in dimensioni il Pd. Questi sono fatti che mortificano e umiliano la centralità del Parlamento e sono colpi alla sovranità dei cittadini, che eleggono delle persone per rappresentarli”. Così Dario Parrini del Pd, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, a Radio Cusano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “I cambi di casacca in questa legislatura sono stati oltre 200, ilMisto oggi supera di gran lunga in dimensioni il Pd. Questi sono fatti che mortificano e umiliano la centralità del Parlamento e sono colpi alla sovranità dei cittadini, che eleggono delle persone per rappresentarli”. Così Dariodel Pd, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, a Radio Cusano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Riforme: Parrini, 'stop ai transfughi, chi lascia gruppo va tra non iscritti'... - TV7Benevento : Riforme: Parrini-Ceccanti, 'bene seconda scheda per eurodeputati eletti in collegio unico'... -