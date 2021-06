Pogacar vince dominando la cronometro ma è presto per la maglia gialla: Van Der Poel la difende per 8 secondi (Di mercoledì 30 giugno 2021) La cronometro La quinta tappa la vince Tadej Pogacar, il giovane fuoriclasse dell'Uae Team Emirates vincitore del Tour l'anno scorso e vittorioso in questo 2021 della Liegi - Bastogne - Liegi, grazie ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 giugno 2021) LaLa quinta tappa laTadej, il giovane fuoriclasse dell'Uae Team Emirates vincitore del Tour l'anno scorso e vittorioso in questo 2021 della Liegi - Bastogne - Liegi, grazie ...

