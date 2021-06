Plastica monouso, stop dal 3 luglio: cosa prevede la direttiva europea (Di mercoledì 30 giugno 2021) Plastica monouso, da sabato entra in vigore la norma che punta a limitare il fenomeno dell’inquinamento del mare e dell’ambiente Getty ImagesDal 3 luglio addio alla Plastica monouso, anche se il processo che porterà all’abbandono totale sarà graduale. Sabato prossimo entrerà in vigore la direttiva Ue numero 904 Single Use Plastic (Sup) del 2019 che quest’anno l’Italia ha recepito come legge. Divieto di mettere sul mercato e consumare prodotti come piatti e bicchieri monouso ma anche le cannucce e tanti altri piccoli o grandi pezzi di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021), da sabato entra in vigore la norma che punta a limitare il fenomeno dell’inquinamento del mare e dell’ambiente Getty ImagesDal 3addio alla, anche se il processo che porterà all’abbandono totale sarà graduale. Sabato prossimo entrerà in vigore laUe numero 904 Single Use Plastic (Sup) del 2019 che quest’anno l’Italia ha recepito come legge. Divieto di mettere sul mercato e consumare prodotti come piatti e bicchierima anche le cannucce e tanti altri piccoli o grandi pezzi di ...

Advertising

greenMe_it : Dal 3 luglio stop alla plastica monouso nell’Ue (ma in Italia ci sono alcune deroghe) - infoitinterno : Dal 3 luglio addio a piatti e bicchieri in plastica monouso, scatta la direttiva europea - infoitinterno : Dal 3 luglio stop alla plastica monouso - infoitinterno : Anche la Nuova Zelanda dice stop alla plastica monouso: tra il 2022 e il 2025 addio a posate, cotton fioc, packagin… - infoitinterno : Dal 3 luglio bando alla plastica monouso nell'Ue. Ecco per quali prodotti: dalle cannucce ai cotton fioc -