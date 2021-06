Omicidio di Chiara Gualzetti | il ragazzo indagato resta in carcere Confermata l’aggravante della premeditazione

Advertising

FiorellaMannoia : Non so più che cosa dire. Bologna, Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta: fermato un minorenne italiano che con… - leonemaschio : RT @fanpage: Omicidio Chiara Gualzetti, la ragazza 'si fidava del suo assassino' - kategullo75 : RT @fanpage: Omicidio Chiara Gualzetti, la ragazza 'si fidava del suo assassino' - fanpage : Omicidio Chiara Gualzetti, la ragazza 'si fidava del suo assassino' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sedicenne uccisa: il Gip dispone il carcere per l'indagato: (ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Fermo conva… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Chiara

...che ha confessato il delitto diGualzetti la 16enne trovata morta vicino a un bosco a Monteveglio lunedì scorso. Davanti al Gip del tribunale di Bologna il sedicenne indagato per...Fermo convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere per il giovane indagato per l'diGualzetti, uccisa a Monteveglio, nel parco dell'Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Lo ha deciso il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, accogliendo le richieste della ...“Sentivo il demone dentro di me, sono uscito di casa con un coltello per ucciderla”. È ciò che ha confessato il 16enne fermato per ...Secondo il legale della famiglia della vittima però, "non c'è follia": "Una persona che ha la lucidità di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accadut ...