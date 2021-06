Omicidio Chiara, c’è stata premeditazione. «Colpita ripetutamente a sangue freddo dall’amico» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta in carcere l’adolescente che ha confessato l’Omicidio di Chiara Gualzetti uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna). Il gip, a poche ore dall’udienza, ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo così tutte le richieste avanzate dalla procura per i Minorenni guidata da Silvia Marzocchi. Contro il giovane c’è un quadro indiziario “grave” e per l’accusa sussiste “il pericolo di fuga”. Il 16enne deve rispondere di Omicidio premeditato aggravato dalla minore età della vittima. Omicidio di Chiara, ecco la ricostruzione «Ha agito con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta in carcere l’adolescente che ha confessato l’diGualzetti uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna). Il gip, a poche ore dall’udienza, ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo così tutte le richieste avanzate dalla procura per i Minorenni guidata da Silvia Marzocchi. Contro il giovane c’è un quadro indiziario “grave” e per l’accusa sussiste “il pericolo di fuga”. Il 16enne deve rispondere dipremeditato aggravato dalla minore età della vittima.di, ecco la ricostruzione «Ha agito con ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Chiara Monteveglio: una fiaccolata in ricordo di Chiara Fermo convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere per il giovane indagato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio (BO), nel parco dell'Abbazia e ritrovata morta lunedì. Lutto cittadino e stasera si terrà una fiaccolata in suo ricordo. Questa la decisione del Gip ...

**Bologna: 16enne uccisa, minacce di morte su profilo social del fermato** Insulti e minacce di morte. Il profilo Instagram del 16enne fermato per l'omicidio dell'amica Chiara Gualzetti, colpita ripetutamente con un coltello da cucina la mattina di domenica scorsa nel parco vicino casa a Monteveglio (Bologna), sta diventando il contenitore di un ...

Omicidio Chiara Gualzetti, il papà: "Sarà una battaglia, voglio giustizia per lei" BolognaToday Chiara Gualzetti uccisa con una serie di coltellate, l’avvocato: “Omicidio premeditato ed efferato” Mercoledì 30 giugno al Tribunale dei Minori di Bologna si è tenuta l’udienza per la convalida dello stato di fermo del giovane accusato di ...

Bologna: omicidio 16enne, convalidato l'arresto del coetaneo Legale: "Il killer ha agito con disumana ferocia ed efferatezza". E' stato convalidato dal Gip del Tribunale di Bologna l'arresto nei confronti del 16enne accusato di aver ucciso Chiara Gualzetti. Al ...

