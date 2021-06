Meloni: «Michetti? E’ partito benissimo, lui fa proposte non risse e polemiche» (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Su Roma siamo molto avanti, la campagna elettorale è già partita. Si stanno facendo le valutazioni sulle presidenze dei municipi e si stanno cominciando a comporre le liste. Insomma, siamo perfettamente in tempo. Mi pare che Michetti sia anche partito molto bene, è assolutamente presente nel dibattito e sta dimostrando la sua competenza sulle materie proprio dell’amministrazione». Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine della presentazione del secondo Congresso nazionale di Azione universitaria a Bologna. «Michetti faccia il Mr Wolf dei romani» «Sono quindi – ha assicurato la leader di FdI – assolutamente ottimista. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Su Roma siamo molto avanti, la campagna elettorale è già partita. Si stanno facendo le valutazioni sulle presidenze dei municipi e si stanno cominciando a comporre le liste. Insomma, siamo perfettamente in tempo. Mi pare chesia anchemolto bene, è assolutamente presente nel dibattito e sta dimostrando la sua competenza sulle materie proprio dell’amministrazione». Lo ha detto Giorgia, a margine della presentazione del secondo Congresso nazionale di Azione universitaria a Bologna. «faccia il Mr Wolf dei romani» «Sono quindi – ha assicurato la leader di FdI – assolutamente ottimista. ...

Advertising

fattoquotidiano : Enrico Michetti è stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi “titoli”, ma proprio su questi salta fu… - SecolodItalia1 : Meloni: «Michetti? E’ partito benissimo, lui fa proposte non risse e polemiche» - infoitinterno : Amministrative Roma, Meloni: “Michetti? E’ come Mr Wolf, risolve i problemi” - liukRM : @Ondanomala3 @04Carmen20 @Margi624 Infatti il massimo della tua cultura è cercare un elenco di sindaci su internet.… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Enrico Michetti è stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi “titoli”, ma proprio su questi salta fuori… -