M5s, Conte: "Sempre rispettato Grillo, non dica falsita' su di me" (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Ho Sempre rispettato e continuero' a rispettare Beppe Grillo ma non dica falsita' sul mio conto. C'e' tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettato Grillo in piena trasparenza. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) "Hoe continuero' a rispettare Beppema non' sul mio conto. C'e' tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettatoin piena trasparenza. ...

Advertising

bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - fattoquotidiano : Grillo, lo strappo definitivo con Conte: “Lui non può risolvere i problemi del M5s. Non ha visione politica né capa… - fattoquotidiano : M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” - DarioPanzac89 : RT @meb: Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gennaio, quando ab… - enniogiannascol : @Ambrogi56194269 Con Conte..il m5s deve sparire -