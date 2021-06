Il caldo fa decine di morti: le temperature sfiorano i 50°C (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Ecco cosa è successo. caldo shock con temperature che si avvicinano ai 50°C e che purtroppo causano decine di morti. No, non è accaduto in Medio Oriente o Nord Africa e nemmeno al Sud Italia, dove comunque in questi giorni le massime sono sopra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 giugno 2021) . Ecco cosa è successo.shock conche si avvicinano aie che purtroppo causanodi. No, non è accaduto in Medio Oriente o Nord Africa e nemmeno al Sud Italia, dove comunque in questi giorni le massime sono sopra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - Agenzia_Italia : In Canada caldo record a 49,5 gradi e decine di anziani morti - IosonoScala : I livelli di #caldo raggiunti in #Canada sono impressionanti... Si lamentano già numerosi morti... - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #meteo, punte fino a 49,6 gradi a Vancouver, in #Canada. Decine di chiamate ai soccorsi per morti improvvise per il #c… -