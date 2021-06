Grillo licenzia Conte. Ecco ora cosa succederà nel M5S (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – Beppe Grillo licenzia Giuseppe Conte come possibile leader del M5S: “Non ha visione politica né capacità manageriali“. Finisce dunque prima ancora di iniziare la leadership dell’ex premier per ciò che rimane dei 5 Stelle. Sì, perché l’ex avvocato del popolo ha provato a imporsi sul fondatore, con richieste irricevibili circa la nuova linea del movimento (e il ruolo di Grillo). Pertanto il garante, che peraltro recupera pure Casaleggio – in una sorta di ritorno alle origini -, ha dato il benservito a colui che lui stesso aveva indicato come l’uomo giusto per rinnovare il M5S. Ora la scissione è solo questione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu – BeppeGiuseppecome possibile leader del M5S: “Non ha visione politica né capacità manageriali“. Finisce dunque prima ancora di iniziare la leadership dell’ex premier per ciò che rimane dei 5 Stelle. Sì, perché l’ex avvocato del popolo ha provato a imporsi sul fondatore, con richieste irricevibili circa la nuova linea del movimento (e il ruolo di). Pertanto il garante, che peraltro recupera pure Casaleggio – in una sorta di ritorno alle origini -, ha dato il benservito a colui che lui stesso aveva indicato come l’uomo giusto per rinnovare il M5S. Ora la scissione è solo questione ...

Advertising

ilfoglio_it : I problemi accumulati dal M5s Giuseppe Conte 'non potrà risolverli perché non ha né visione politica, né capacità m… - ilfoglio_it : Grillo con un violentissimo post sul suo blog ha detto che Giuseppe Conte non è adatto a gestire il M5s del futuro.… - NicolaPorro : I programmi, lo statuto o il 'brand' #M5S? Qual è il vero motivo della guerra tra il fondatore #Grillo e il non isc… - missypippi : RT @NicolaPorro: I programmi, lo statuto o il 'brand' #M5S? Qual è il vero motivo della guerra tra il fondatore #Grillo e il non iscritto #… - fedecarrer : RT @NicolaPorro: I programmi, lo statuto o il 'brand' #M5S? Qual è il vero motivo della guerra tra il fondatore #Grillo e il non iscritto #… -