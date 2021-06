Germania, Müller si scusa per l’errore contro l’Inghilterra: “Fa male. Non lo dimenticherò mai” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Thomas Müller, attaccante della Germania, attraverso i propri canali social ufficiali, ha scritto un lungo messaggio dopo l’eliminazione della sua Nazionale. In particolare, il giocatore, si è soffermato sull’azione da gol che ha sciupato e che poteva portare la Germania al pareggio negli ultimi minuti della sfida di ieri contro l’Inghilterra. “Eccolo lì, quell’unico momento che alla fine ricorderai sempre e che ti porta a non dormire la notte. Quel momento per il quale lavori, ti alleni e vivi. Quel momento in cui hai nelle tue mani il compito di riportare la tua squadra in una partita ad eliminazione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Thomas, attaccante della, attraverso i propri canali social ufficiali, ha scritto un lungo messaggio dopo l’eliminazione della sua Nazionale. In particolare, il giocatore, si è soffermato sull’azione da gol che ha sciupato e che poteva portare laal pareggio negli ultimi minuti della sfida di ieri. “Eccolo lì, quell’unico momento che alla fine ricorderai sempre e che ti porta a non dormire la notte. Quel momento per il quale lavori, ti alleni e vivi. Quel momento in cui hai nelle tue mani il compito di riportare la tua squadra in una partita ad eliminazione ...

