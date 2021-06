Faccia a faccia con un lupo: "Sono salvo per un soffio" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Teglio, 30 giugno 2021 - Un mese fa il lupo , in Val Caronella, 1.200 metri, nel territorio comunale di Teglio, gli aveva sbranato un agnello del peso di 35 chili e della bestia era rimasto solo una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Teglio, 30 giugno 2021 - Un mese fa il, in Val Caronella, 1.200 metri, nel territorio comunale di Teglio, gli aveva sbranato un agnello del peso di 35 chili e della bestia era rimasto solo una ...

Advertising

bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - LegaSalvini : ++ IL GIORNO: “PICCHIA UNA DONNA A MANTOVA, POI LO TROVANO CON UNA MANNAIA' ++ I carabinieri individuano l'uomo ch… - fanpage : 'Siamo diventati carne da macello. Io sono sulla sedia a rotelle, mi sono abbassato perché non ce la facevo più, (m… - mount_city : Discariche, fanghi tossici. L’altra faccia della Lombardia - SKZSK8ERBOYS : non dico si faccia vivo subito appena è mezzanotte in corea, forse si farà vivo anche tra qualche giorno, però è se… -