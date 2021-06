Covid | Consulcesi | amministrazioni sanitarie in tilt | +20% errori in retribuzione operatori

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Labitalia) - La pandemia ha mandato inil sistema sanitario nel suo complesso, comprese le. A pagarne il prezzo sono moltissimisanitari che, nonostante i numerosi sacrifici compiuti a causa dell'emergenza-19, sono anche "vittime" diin busta paga che andranno ad incidere anche sul calcolo delle pensioni. A lanciare l'allarme è il network legale& Partners, da anni specializzato in questioni, che considerato l'incremento delle segnalazioni ricevute ha organizzato un webinar sul tema, che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Consulcesi

La Sicilia

...VACCINO/ "Ecco perché senza sperimentazione non va usato siero a mRNA" BOLLETTINO VACCINI... l'agenzia europea del farmaco, attuale direttore scientifico del network. Presentando il ...... i sistemi informativi della campagna vaccinale Il Commissario straordinario per l'emergenza, ...della presentazione dell'ultimo libro del consulente e direttore scientifico diGuido ...Roma, 30 giu. (Labitalia) - La pandemia ha mandato in tilt il sistema sanitario nel suo complesso, comprese le amministrazioni. A pagarne il prezzo sono moltiss ...La fiammata della variante Delta scuote l’Europa proprio quando pensavamo, vista la bella stagione e il calo drastico dei contagi, di lasciarci alle spalle l’assillo della pandemia. Un focolaio infett ...