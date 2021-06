Brusciano: bloccano statale per un battesimo, ma la prima auto fermata è dei carabinieri (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tre persone sono state denunciate a Brusciano per aver paralizzato il traffico veicolare per festeggiare un battesimo con i fuochi d’artificio. Intimano l’alt ai carabinieri per festeggiare un battesimo con i fuochi d’artificio fatti esplodere sulla carreggiata stradale. È successo a Brusciano, nel Napoletano, dove tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, in nottata hanno Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tre persone sono state denunciate aper aver paralizzato il traffico veicolare per festeggiare uncon i fuochi d’artificio. Intimano l’alt aiper festeggiare uncon i fuochi d’artificio fatti esplodere sulla carreggiata stradale. È successo a, nel Napoletano, dove tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, in nottata hanno

Advertising

anteprima24 : ** Bloccano statale per festeggiare un #Battesimo, follia nel Napoletano ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie A #Brusciano bloccano la statale 7 bis per festeggiare un #Battesimo e sparare fuochi d'art… - puntomagazine : Brusciano, bloccano statale 7 bis per festeggiare battesimo: denunciati - @_Carabinieri_ #news #Brusciano - bassairpinia : BRUSCIANO: bloccano la statale 7 bis per festeggiare un battesimo e sparare fuochi d'artificio. Ma la prima auto fe… - fattidinapoli : Napoli: Brusciano, bloccano la statale 7 bis per festeggiare un battesimo e sparare fuochi d... -… -