Battlefield 2042 supporterà il DLSS di NVIDIA | come DOOM Eternal e Rust – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingTalker : Battlefield 2042 supporterà il DLSS e Nvidia Reflex: partnership con Xbox per la console ufficiale… - GamingToday4 : Battlefield 2042, annunciati i partner ufficiali del titolo - Asgard_Hydra : Battlefield 2042 supporterà il DLSS di NVIDIA, come DOOM Eternal e Rust - - Asgard_Hydra : Ray tracing e DLSS arrivano su DOOM Eternal (PC) e ci saranno in Battlefield 2042 - - Asgard_Hydra : Battlefield 2042 supporterà DLSS e Nvidia Reflex -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

Electronic Arts e DICE hanno svelato la lista di partner ufficiali strategici per il prossimo. Tra questi troviamo Microsoft, Nvidia, Logitech, Polaris e Western Digital. Xbox Series X - S saranno le console ufficiali di: l'editore ha nominato Microsoft come ...Fare spezzatini delle armate dell'inferno è ancora più visivamente appagante anche su PC, grazie all'arrivo dell'aggiornamento 'next gen' di DOOM Eternal . Ve ne avevamo parlato ieri lato console , ma ...Electronic Arts e DICE hanno annunciato nelle scorse ore alcune partnership per Battlefield 2042, il nuovo capitolo della loro serie sparatutto. La prima è con Nvidia, che sarà partner ufficiale della ...Instagram sta testando i link nelle stories per tutti gli utenti e non solo per gli influencer o account con un numero di follower elevato. Non ci sarà il classico swipe-up ma uno stiker cliccabile ...