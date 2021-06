Violenze al carcere di SMCV, sindacato Spp: “Misure cautelari non consone alla realtà” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono convinto che le Misure cautelari eseguite ieri non sono consone alla realtà di quanto accaduto. Penso che l’indagine sia stata caratterizzata da una certa spettacolarizzazione, come emerse nel giugno dello scorso anno quando furono acquisiti i cellulari degli agenti penitenziari”. E’ quanto ha affermato il segretario generale del sindacato degli agenti della penitenziaria SPP, Aldo di Giacomo, nel corso della conferenza stampa tenuta all’esterno del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Ce), dove sono reclusi otto agenti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono convinto che leeseguite ieri non sonodi quanto accaduto. Penso che l’indagine sia stata caratterizzata da una certa spettacolarizzazione, come emerse nel giugno dello scorso anno quando furono acquisiti i cellulari degli agenti penitenziari”. E’ quanto ha affermato il segretario generale deldegli agenti della penitenziaria SPP, Aldo di Giacomo, nel corso della conferenza stampa tenuta all’esterno delmilitare di Santa Maria Capua Vetere (Ce), dove sono reclusi otto agenti ...

StefanoFeltri : «Li abbattiamo come vitelli», «domate il bestiame». Chissà se i tanti che si indignano tanto quando un politico p… - Tg3web : 'Un'orribile mattanza', così il Giudice per le indagini preliminari ha definito le violenze nel carcere di Santa Ma… - petergomezblog : “Molteplici torture, lesioni e depistaggio”: misure cautelari per 52 agenti penitenziari accusati di violenze sui d… - filippo_francia : RT @Giul_Granato: I detenuti non sono persone di serie B. Non cali il silenzio su violenze indegne di un paese civile. Mentre la Lega si sc… - Yogaolic : RT @Giul_Granato: I detenuti non sono persone di serie B. Non cali il silenzio su violenze indegne di un paese civile. Mentre la Lega si sc… -