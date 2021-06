Ultima settimana: zero decessi a Bergamo. Ma il tema forte è la variante delta (Di martedì 29 giugno 2021) La settimana epidemiologica appena conclusa (22-29 giugno), conferma la fase di contrazione dell’epidemia: 5.475 i casi rilevati (-28,9% sulla settimana precedente) con una media quotidiana di nuove infezioni che scende da 1.100 a 782. Oltre all’evidente stagionalità del virus (le dinamiche sono sovrapponibili a quelle del 2020 nello stesso periodo), gioca a nostro favore il procedere della campagna vaccinale, che ha già messo in sicurezza buona parte della popolazione più a rischio (con effetti su ricoveri e decessi) e più in generale riduce il numero degli individui suscettibili all’infezione. A pesare negativamente è invece il basso ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Laepidemiologica appena conclusa (22-29 giugno), conferma la fase di contrazione dell’epidemia: 5.475 i casi rilevati (-28,9% sullaprecedente) con una media quotidiana di nuove infezioni che scende da 1.100 a 782. Oltre all’evidente stagionalità del virus (le dinamiche sono sovrapponibili a quelle del 2020 nello stesso periodo), gioca a nostro favore il procedere della campagna vaccinale, che ha già messo in sicurezza buona parte della popolazione più a rischio (con effetti su ricoveri e) e più in generale riduce il numero degli individui suscettibili all’infezione. A pesare negativamente è invece il basso ...

