Olimpiadi Tokyo 2021 | Scherma | Luca Curatoli | scheda e palmares

Nome: Luca Cognome: Curatoli Luogo e data di nascita: Napoli, 25 luglio 1994 Disciplina: Scherma, sciabola palmares: 5 medaglie mondiali, 6 medaglie europee Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Nella gara individuale è uno dei possibili candidati al podio. Con la squadra vuole la medaglia, anche quella del metallo più prezioso. Foto: Bizzi/FederScherma

