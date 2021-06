Ocean's Eleven, Don Cheadle: "Steven Soderbergh ha un'idea per un nuovo sequel" (Di martedì 29 giugno 2021) Don Cheadle ha recitato nel nuovo film di Steven Soderbergh e il regista gli ha rivelato che ha un'idea per un potenziale nuovo sequel di Ocean's Eleven. Ocean's Eleven potrebbe avere un altro sequel: a rivelarlo è stato Don Cheadle in una nuova intervista che gli ha permesso di parlare del potenziale progetto. L'attore ha svelato a Entertainment Weekly che il regista ha accennato al potenziale progetto durante le riprese di No Sudden Move. Don Cheadle ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) Donha recitato nelfilm die il regista gli ha rivelato che ha un'per un potenzialedi's'spotrebbe avere un altro: a rivelarlo è stato Donin una nuova intervista che gli ha permesso di parlare del potenziale progetto. L'attore ha svelato a Entertainment Weekly che il regista ha accennato al potenziale progetto durante le riprese di No Sudden Move. Donha ...

