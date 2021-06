Lazio: Vietato operare cataratta col laser gli ultra settantenni (Di martedì 29 giugno 2021) – La Asl non rimborsa, le assicurazioni sì – Brutte notizie dalla Sanità pubblica. Ma ancora più brutte, quelle che arrivano per i tanti, datati malati di cataratta del Lazio. Agli ultra settantenni, infatti, il cristallino della cataratta viene rimosso solo con l’operazione chirurgica manuale, cioè con il mini-bisturi tradizionale, senza consentir loro di usufruire, pur se acquistato ed in dotazione nell’ospedale, del laser a femtosecondi. La politica, giustificando il suo operato con irrilevanti e poco trasparenti finalità di risparmio, non trova soluzioni migliori di quelle di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) – La Asl non rimborsa, le assicurazioni sì – Brutte notizie dalla Sanità pubblica. Ma ancora più brutte, quelle che arrivano per i tanti, datati malati didel. Agli, infatti, il cristallino dellaviene rimosso solo con l’operazione chirurgica manuale, cioè con il mini-bisturi tradizionale, senza consentir loro di usufruire, pur se acquistato ed in dotazione nell’ospedale, dela femtosecondi. La politica, giustificando il suo operato con irrilevanti e poco trasparenti finalità di risparmio, non trova soluzioni migliori di quelle di ...

