La strategia dell’Inter non è sbagliata: scelto il nuovo Handanovic (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere che possa, il prossimo anno, prendere il posto di Handanovic, in scadenza nel 2022: c’è un’idea Bart Dragowski al posto di Handanovic ma scortandolo per una stagione. E’ questa l’ultima idea dell’Inter per risolvere in anticipo un problema che si presenterà sicuramente la prossima estate. Il portiere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inter è alla ricerca di unportiere che possa, il prossimo anno, prendere il posto di, in scadenza nel 2022: c’è un’idea Bart Dragowski al posto dima scortandolo per una stagione. E’ questa l’ultima ideaper risolvere in anticipo un problema che si presenterà sicuramente la prossima estate. Il portiere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

dado_janoski : @marco171292 @AndryDipi92 Si ma la Juve viene da 10 anni di vittorie dopo un tot sbagliare investimento o strategia… - Bam_Bam_9_18 : @RegazzoniEnrico @mauriziomeland2 @nonlinearterms @Bubu_Inter Nessuno in Italia ha investito come Suning tra il 201… - AndreaInterNews : @cippiriddu Marotta è Marotta all'Inter come lo era alla Juventus, alla Sampdoria e in precedenza. Non cambia gli o… - MarisciaFox : RT @FcInterNewsit: FcIN - Cantera indigesta: Esposito e Pinamonti verso la cessione a titolo definitivo. La strategia dell'Inter https://t.… - ingsuperivan : RT @FcInterNewsit: FcIN - Cantera indigesta: Esposito e Pinamonti verso la cessione a titolo definitivo. La strategia dell'Inter https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : strategia dell’Inter La strategia dell’Inter non è sbagliata: scelto il nuovo Handanovic SerieANews