La bordata di Grillo a Conte | “Non è la persona giusta | non ha né visione né esperienza”

(Di martedì 29 giugno 2021) E alla fine è arrivata la risposta di Beppea Giuseppe, la più attesa, la più importante nella storia del Movimento 5 Stelle. Ed è un attacco durissimo, senza precedenti. “? Non è la. Non hapolitica néné capacità manageriali.” Un giudizio tranchant che sembra chiudere (definitivamente?) la porta all’ex avvocato del popolo, aprendo uno scisma dalle proporzioni non calcolabili. “Mi sento così” ha esorditoin un lungo post sul suo blog. “come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bordata Grillo

...nella lettera inviata al Ministero per la Transizione Ecologica per [?] Guerre Fredde... del Movimento 5 Stelle, infatti, ha lanciato ieri dal suo blog beppegrillo.it una duracontro "la ...... ma ha anche tenuto a precisare: "Nel videonon dice mai che le donne devono essere stuprate,... Un'altradi Pedullà è arrivata poco dopo: "L'ipotesi che i giovani coinvolti chiedano il ...Altra botta per i 5Stelle. Il governo sospende il cashback, il sistema informatico di rimborsi per i pagamenti elettronici attraverso la piattaforma ...A inizio mese esce The Tomorrow War, un film sui viaggi nel tempo con Chris Pratt; poi la commedia italiana di Blackout Love; da vedere anche il nuovo film della mitica saga anime di Demon Slayer; con ...