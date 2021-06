“Io e Al Bano…”. Romina Power parla e a Loredana Lecciso non va proprio giù quello che sente (Di martedì 29 giugno 2021) Sempre più solido il rapporto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Complice l’emergenza Covid, il rapporto tra i due si è ulteriormente consolidato. Entrambi condividono le stesse scelte per quanto riguarda i figli: Jasmine, 20 anni, e Albano Junior detto Bido, 19. La coppia ha gli stessi ideali e valori ed è riuscita a trovare una voce sola per quanto riguarda l’eduzione dei ragazzi. La stessa Loredana Lecciso durante un’intervista alla stampa ha spiegato che il rapporto oggi è diventato più forte e granitico. Dopo la ritrovata armonia con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Sempre più solido il rapporto tra Al Bano Carrisi e. Complice l’emergenza Covid, il rapporto tra i due si è ulteriormente consolidato. Entrambi condividono le stesse scelte per quanto riguarda i figli: Jasmine, 20 anni, e Albano Junior detto Bido, 19. La coppia ha gli stessi ideali e valori ed è riuscita a trovare una voce sola per quanto riguarda l’eduzione dei ragazzi. La stessadurante un’intervista alla stampa ha spiegato che il rapporto oggi è diventato più forte e granitico. Dopo la ritrovata armonia con Albano Carrisiha ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’–ROMINA, AL BANO E LECCISO, DRUSILLA IN LOVE; BONOLIS,BIAGGI VS ROSSI - CronacaSocial : Romina Power ammette: 'Con Al Bano è cambiato tutto, spero di non restare single'. ???? - consueloterza : mia mamma ha comprato una rivista a caso e guarda te ci sono in copertina al bano e romina ai tempi d’oro - zazoomblog : Romina Power e Al Bano in che rapporto sono oggi? Parla la cantante - #Romina #Power #rapporto #oggi? #Parla - infoitcultura : Romina Power: “Con Al Bano è cambiato tutto, spero di non restare single” -