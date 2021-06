Inter, futuro Lautaro: un aspetto sarà decisivo (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la cessione di Hakimi, l’Inter non ha più necessità impellente di vendere. Il futuro di Lautaro resta però sempre da Interpretare Nessuno è incedibile in casa Inter, con il club campione d’Italia costretto a sacrificare Hakimi che nelle prossime ore volerà a Parigi per la firma sul contratto con il Paris Saint-Germain. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Marotta e Ausilio non vorrebbero privarsi di Lautaro Martinez nello specifico, anche se il Corriere dello Sport sottolinea la possibilità che sia lo stesso attaccante argentino a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la cessione di Hakimi, l’non ha più necessità impellente di vendere. Ildiresta però sempre dapretare Nessuno è incedibile in casa, con il club campione d’Italia costretto a sacrificare Hakimi che nelle prossime ore volerà a Parigi per la firma sul contratto con il Paris Saint-Germain. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Marotta e Ausilio non vorrebbero privarsi diMartinez nello specifico, anche se il Corriere dello Sport sottolinea la possibilità che sia lo stesso attaccante argentino a ...

Advertising

sunday_ky : @bonjovi1982 @NackaSkoglund89 Io dico solo di stare attenti a cosa si augura perché il dopo Zhang è ignoto (non mi… - Lucaaffigi : RT @HCE__: L'Inter sta cercando un portiere per un futuro, chieste informazioni per Onana, portiere Ajax che rientrerà a Novembre dopo una… - infoitsport : Lautaro Martinez, l’Inter attende un segnale. Ma il suo futuro non è in bilico - internewsit : Lautaro Martinez, l'Inter attende un segnale. Ma il suo futuro non è in bilico - - Datafriedkin : RT @HCE__: L'Inter sta cercando un portiere per un futuro, chieste informazioni per Onana, portiere Ajax che rientrerà a Novembre dopo una… -