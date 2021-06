Il vaffa di Grillo a Conte | “Non ha visione politica” Per De Masi è una decisione ragionata

Advertising

rompe definitivamente con l'aspirante capo politico grillino con un lungo post sul suo blog che traccia la rotta per il cammino del M5s, saldamente nelle sue mani. "Conte, mi dispiace, non ha ...ha fatto e sta facendo una serie dia sé stesso. Ha messo in campo una strategia boomerang che punta a cancellare quello che ha prodotto di buono e di cattivo. Secondo me infatti c'era ...Per il politologo e sociologo Marco Revelli la guerra di potere tra Grillo e Conte all'interno del Movimento 5 Stelle mostra come in un movimento della democrazia diretta lo scontro sia tra elevati. E ...Beppe Grillo (nel tondo) è furioso. Si confronta con Stefano Buffagni, Vito Crimi e Luigi di Maio. La tentazione di ribattere con un grosso «vaffa» alle parole di Conte è enorme. Si sfoga con amici e ...