Germania, serve un'impresa. L'Inghilterra è imbattuta a Wembley nelle fasi finali (Di martedì 29 giugno 2021) Alle 18 ci sarà Inghilterra-Germania a Wembley, gli inglesi giocheranno in casa con una cornice di pubblico non indifferente anche se ancora al 25% della capienza. Questo ottavo di finale sarà particolarmente duro per i tedeschi che affronteranno un Inghilterra forte, ma anche statisticamente sono imbattuti a Wembley nelle 14 partite in un Europeo e nelle fasi finali di un Mondiale giocate nello stadio di Londra. Vedremo se la squadra di Low riuscirà a sfatare questo taboo facendo una vera e propria impresa. La Germania ne è certamente capace, ma ...

