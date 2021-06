Germania, inflazione preliminare giugno +0,4% mese +2,3% anno (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Dovrebbe crescere secondo le previsioni l’inflazione in Germania a giugno, mentre continua l’allentamento delle restrizioni legate alle pandemia. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,4%, rispetto al +0,5% del mese precedente, risultando uguali alle attese degli analisti (+0,4%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +2,3%, rispetto al +2,5% di maggio e si confronta con il +2,3% del consensus. L’inflazione armonizzata ha registrato su mese una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Dovrebbe crescere secondo le previsioni l’in, mentre continua l’allentamento delle restrizioni legate alle pandemia. Secondo la stimapubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a +0,4%, rispetto al +0,5% delprecedente, risultando uguali alle attese degli analisti (+0,4%). Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata a +2,3%, rispetto al +2,5% di maggio e si confronta con il +2,3% del consensus. L’armonizzata ha registrato suuna ...

Advertising

DiegoMozzo : RT @francelenzi: A giugno scende al 2,1% l'inflazione in Germania dal 2,4% di maggio. - francelenzi : A giugno scende al 2,1% l'inflazione in Germania dal 2,4% di maggio. - xtbit : Calendario economico: •Inizio misto per i mercati europei •Dati sull'inflazione flash da Germania e Spagna •Disc… - tvbusiness24 : #PiazzaAffari parte in rialzo, prudenza in Europa. Preoccupa la variante Delta, attesa per inflazione in Germania e… - marcocf69 : RT @frank9you: @CafaroGiorgio @marcocf69 il calcolo del REER real effective exchange rate che considera l'inflazione vede Germania svalutat… -