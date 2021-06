G20 | Di Maio | Promuovere ripresa inclusiva e resiliente dopo la pandemia

Advertising

Trmtv : G20, Di Maio illustra obiettivi della dichiarazione di Matera - repubblica : G20, la conferenza stampa del ministro degli Esteri Di Maio - La diretta - annamartino83 : RT @Agenzia_Dire: 'La lotta ai cambiamenti climatici è tra le priorità', dichiara il ministro degli Affari esteri, @luigidimaio, in apertur… - infoitinterno : G20 a Matera, Di Maio: «Tracciata strada per la ripartenza, avanzare uniti» - cronachemezzog : MATERA, DI MAIO AL G20 -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Maio

DICHIARAZIONI LUIGI DIA SKY TG24 'Come nel multilateralismo vince sempre il dialogo, sono convinto che anche nel ... 'In Italia non c'era mai stato il, è la prima volta che si riuniscono qui in ...Roma, 29 giu 17:39 - In Italia non c'era mai stato il: è la prima volta che si riuniscono qui in Italia 50 ministri dei Paesi più importanti al mondo e...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...“Abbiamo voluto ostinatamente che questo G20 presieduto dall’Italia si tenesse nel nostro Mezzogiorno. Il Ministro Luigi Di Maio ha lavorato con grande determinazione affinché questo avvenisse. Dopo M ...