G20, Di Maio: “Il multilateralismo fondamentale per le sfide globali” (Di martedì 29 giugno 2021) A Matera la riunione dei ministri degli Esteri, anche Africa e sicurezza alimentare tra i temi centrali Leggi su lastampa (Di martedì 29 giugno 2021) A Matera la riunione dei ministri degli Esteri, anche Africa e sicurezza alimentare tra i temi centrali

Advertising

italianelcuore3 : G20: Di Maio, multilateralismo necessario in sfide globali ?? scusa ?@luigidimaio? CHE SIGNIFICA “MULTILATERALISMO”? - infoitinterno : G20, Di Maio: “Multilateralismo e cooperazione unici strumenti per sfide globali” - Agenpress : G20. Di Maio, multilateralismo e cooperazione internazionali necessarie in sfide globali - Trmtv : G20, Luigi Di Maio accoglie i ministri degli Esteri a Matera: 32 i partecipanti, quasi tutti in presenza - Radio1Rai : ??Cominciati a #Matera i lavori del #G20. Tre i pilastri del programma della presidenza italiana: 'Persone, Pianeta… -