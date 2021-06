Chiara Gualzetti trovata morta vicino ad un bosco

(Di martedì 29 giugno 2021), 16 anni, era scomparsa da casa il 28 giugno. Il suo corpo è stato trovato in una Monteveglio e un amico ha confessato l'omicidio. Scomparsa a 16 anni: drammatico ritrovamento e confessione dell’amico su Donne Magazine.

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Agenzia_Italia : Chiara, uccisa a 16 anni. Un coetaneo ha ammesso l'omicidio - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni.

stato fermato nella notte l'amico minorenne di, la ragazza uccisa a Monteveglio , nel Bolognese, a poche centinaia di metri da casa. Il giovane, anche lui 16enne come la vittima, è stato interrogato dai carabinieri, coordinati ...Per l'omicidio di, la 16enne scomparsa da casa nella mattinata di domenica 27 maggio, e ritrovata cadavere ieri pomeriggio, è stato fermato un ragazzo suo coetaneo. Il corpo della giovane è stato ...Ha 16 anni anche lui ed ha confessato l’omicidio dell’amica Chiara Gualzetti , trovata senza vita ieri vicino all’abbazia di ...Il giovane, coetaneo della vittima, ha ricostruito il delitto ma ha dato spiegazioni non comprensibili sul movente ...