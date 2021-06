Cdx, "sulle schede il simbolo della Lega c’è e ci sarà" Su Affaritaliani.it la risposta di Salvini a Berlusconi (Di martedì 29 giugno 2021) "Condivido con l'amico Silvio (Berlusconi, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante: sulle schede elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 giugno 2021) "Condivido con l'amico Silvio (, ndr) la volontà di collaborare in maniera positiva ed efficace, per il bene dell'Italia e anche del governo, viste le divisioni crescenti in PD e 5Stelle. Ma un partito unico non si crea in pochi giorni, e le identità dei nostri movimenti sono un valore popolare importante:elettorali, e nei cuori di milioni di italiani, il... Segui su.it

