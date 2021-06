Braccianti agricoli e diritti | iniziamo a vietare il lavoro nei campi nelle ore più calde in tutta Italia

(Di martedì 29 giugno 2021) La notizia della morte di Camara Fantamadi, il ragazzo 27enne originario del Mali, stroncato da un malore giovedì pomeriggio dopo aver zappato la terra per oltre quattro orecampagne brindisine ha portato alla decisione da parte del governatore Emiliano dicon un’ordinanza regionale “ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021”. Una decisione necessaria ma non sufficiente che da sola non basta a frenare l’emergenza vissuta in. I, già ...

residenti della tendopoli di San Ferdinando hanno dichiarato lo sciopero per avanzare diverse proposte, prima fra tutte il permesso di soggiorno. La protesta dei migranti a ...L'ente erogatore del bonus è l'Inps, che ha già previsto l'ammontare complessivo di risorse da sfruttare: 448 milioni di euro sono destinati al bonus per i, 3,8 milioni di euro, ...Una decisione necessaria ma non sufficiente che da sola non basta a frenare l’emergenza vissuta in tutta Italia. I braccianti agricoli, già sfiancati da turni massacranti e da paghe spesso non congrue ...Casa, lavoro e documenti. Per questi motivi, ieri pomeriggio circa 200 migranti, braccianti agricoli residenti della tendopoli di San Ferdinando, in un sit-in organizzato dalla Flai-Cgil, si sono ritr ...