Azzurri in ginocchio per piacere al Belgio? Fabrizio Biasin: la scelta di non scegliere (Di martedì 29 giugno 2021) La questione "Azzurri in ginocchio" ci ha fatto venire il latte alle ginocchia: non ce la facciamo più, ci ha stufato, è stucchevole, anche un filo patetica, assume giorno dopo giorno i contorni della farsa collettiva e, insomma, andiamo a raccontare l'ultimo capitolo della faccenda più chiacchierata dell'Europeo pallonaro, attualmente in svolgimento. Nella giornata di ieri, a un bel punto, salta fuori il clamoroso annuncio, presentato - non si sa bene perché come "Nota della Figc". Eccolo: «Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) La questione "in" ci ha fatto venire il latte alle ginocchia: non ce la facciamo più, ci ha stufato, è stucchevole, anche un filo patetica, assume giorno dopo giorno i contorni della farsa collettiva e, insomma, andiamo a raccontare l'ultimo capitolo della faccenda più chiacchierata dell'Europeo pallonaro, attualmente in svolgimento. Nella giornata di ieri, a un bel punto, salta fuori il clamoroso annuncio, presentato - non si sa bene perché come "Nota della Figc". Eccolo: «Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non ...

