A24 | Tir prende fuoco sotto il Traforo | rallentamenti e file chilometriche per L' Aquila

Advertising

abruzzoweb : A24: INSERISCE SCHEDA CRONOTACHIGRAFO DEL COGNATO, SCATTA RITIRO DELLA PATENTE PER CONDUCENTE TIR - espressione24 : CARSOLI - Camionista sorpreso dalla Polstrada di Carsoli con doppia scheda di percorrenza per aggirare i limiti di… -

Ultime Notizie dalla rete : A24 Tir

Abruzzoweb.it

Questa mattina gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Carsoli (L'Aquila), nei pressi del casello autostradale dell', hanno controllato un autoarticolato, nel corso di un servizio ......verso Tornimparte o Campo Felice _ anche la rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell'. Nel ... Il traffico è deviato sull'altra galleria in doppio senso di marcia ed è interdetto ai(mezzi ...Vigili del fuoco al lavoro nel tunnel quasi all’ingresso dei Laboratori, nessun ferito. In aggiornamento. COLLEDARA – Traffico bloccato sull’autostrada A24 in direzione Roma ...Vigili del fuoco al lavoro nel tunnel quasi all’ingresso dei Laboratori, nessun ferito. In aggiornamento COLLEDARA – Traffico bloccato sull’autostrada A24 in direzione Roma per un mezzo pesante in fia ...