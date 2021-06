Wimbledon al via dopo due anni: Djokovic grande favorito, incognita Federer. Dieci gli italiani a Londra: è Berrettini la speranza (Di lunedì 28 giugno 2021) Si riaprono i cancelli di Wimbledon, terzo Slam della stagione, dopo l’edizione 2020 cancellata a causa della pandemia. Il numero uno del mondo (nonché campione in carica) Novak Djokovic è il grande favorito, mentre su Roger Federer le incognite sono molte. Non ci sarà invece Rafael Nadal. Confermata la presenza del pubblico. Nonostante la variante Delta Wimbledon potrà contare sul 50% della capienza nei campi Ground durante i primi giorni del Major, arrivando al 100% per le finali (15mila persone). Un’edizione dove c’è grande curiosità anche per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Si riaprono i cancelli di, terzo Slam della stagione,l’edizione 2020 cancellata a causa della pandemia. Il numero uno del mondo (nonché campione in carica) Novakè il, mentre su Rogerle incognite sono molte. Non ci sarà invece Rafael Nadal. Confermata la presenza del pubblico. Nonostante la variante Deltapotrà contare sul 50% della capienza nei campi Ground durante i primi giorni del Major, arrivando al 100% per le finali (15mila persone). Un’edizione dove c’ècuriosità anche per i ...

