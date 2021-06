Saman | mistero senza fine | inquirenti sulle orme di un fantasma Dubbi e i punti fermi dell’indagine

(Di lunedì 28 giugno 2021), ils’infittisce. Dopo due mesi passati a indagare. Sospettare. Fermare. Analizzare. Interrogare, soprattutto, a cercare, della 18enne pakistana non c’è traccia. E trae piste investigative. Tra orrore e sconcerto. Dolore e indignazione, al momento, in mezzo a tante ipotesi e ombre, c’è una sola certezza: la ragazza non si trova. Sembra svanita nel nulla,lasciare traccia tangibile di sé. Ma intanto, seguendo una lunga scia di indizi e di suggestioni. Di ricostruzioni e testimonianze – una su tutte, quella resa dal fratello 16enne della giovane nell’incidente probatorio che ha cristallizzato in ...

... in cui si è svelato tra l'altro ildel livido sul volto di. Dalle testimonianze del fidanzato della giovane è emerso come a colpirla sia stato un cugino. Ma non si tratta né del cugino ...Il fratello sedicenne disi è allontanato "da solo" dal centro protetto dove è ospite da qualche parte in Emilia. Ma l'allarme è scattato subito. E il ragazzo - testimone chiave nel...Il cugino che ancora abita a Novellara, interpellato dal giornalista della trasmissione tv, ha negato con forza di aver alzato le mani di Saman e ha detto di non conoscere neppure il suo fidanzato Il ...Federica Sciarelli, il volto di Chi l’ha Visto, ha fatto una confessione sulla sua vita privata. Occasione più unica che rara questa, dal momento che la giornalista non si è mai esposta sulla sua vita ...