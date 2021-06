Salvini, che attacco: “È un piccolo Duce” (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteo Salvini ha commentato in maniera molto dura le disposizioni messe in atto in Campania dal governatore Vincenzo De Luca. Matteo Salvini (GettyImages)Da oggi, in Italia, scatta la possibilità di non avere la mascherina ma solo all’aperto. Questa disposizione, però, non riguarda solo la Campania che mantiene ancora l’obbligo. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti ma che alla fine si dovrà rispettare. Infatti il governatore Vincenzo De Luca, oltre al divieto sulla vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22, sancisce l’obbligo delle mascherine in ogni luogo non isolato e in quelli dove non è possibile mantenere la ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Matteoha commentato in maniera molto dura le disposizioni messe in atto in Campania dal governatore Vincenzo De Luca. Matteo(GettyImages)Da oggi, in Italia, scatta la possibilità di non avere la mascherina ma solo all’aperto. Questa disposizione, però, non riguarda solo la Campania che mantiene ancora l’obbligo. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti ma che alla fine si dovrà rispettare. Infatti il governatore Vincenzo De Luca, oltre al divieto sulla vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22, sancisce l’obbligo delle mascherine in ogni luogo non isolato e in quelli dove non è possibile mantenere la ...

