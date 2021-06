Roy Keane contro Joao Felix: "Impostore! Se fossi Ronaldo…" (Di lunedì 28 giugno 2021) Durissimo in campo con i suoi tackle, velenoso con le sue critiche anche nella nuova vita da opinionista. Roy Keane non perde il vizio e stavolta a essere finito tra le mire dell'ex centrocampista ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 giugno 2021) Durissimo in campo con i suoi tackle, velenoso con le sue critiche anche nella nuova vita da opinionista. Roynon perde il vizio e stavolta a essere finito tra le mire dell'ex centrocampista ...

Advertising

junews24com : Roy Keane distrugge un portoghese: «Fossi stato Ronaldo, l'avrei rincorso nello spogliatoio» -… - PaulEfambejr : RT @GoalItalia: Roy Keane non le manda a dire a Joao Felix ???? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Roy Keane distrugge Joao Felix dopo #BelgioPortogallo 'Se fossi Ronaldo lo inseguirei negli spogliatoi' ?? - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Roy Keane non le manda a dire a Joao Felix ???? - GoalItalia : Roy Keane non le manda a dire a Joao Felix ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roy Keane Roy Keane contro Joao Felix: "Impostore! Se fossi Ronaldo?" Durissimo in campo con i suoi tackle, velenoso con le sue critiche anche nella nuova vita da opinionista. Roy Keane non perde il vizio e stavolta a essere finito tra le mire dell'ex centrocampista dello United è Joao Felix , subentrato nel ko del Portogallo con il Belgio . " Quel ragazzo è un impostore. È ...

Keane su Joao Felix: "E' un impostore" La prestazione del baby attaccante 'Colchoneros' non è passata inosservata soprattutto agli occhi dell'ex capitano del Manchester United Roy Keane che, nel post gara, ha 'bacchettato' il numero 23 ...

Roy Keane attacca Joao Felix dopo l'eliminazione del Portogallo: "E' un impostore" Goal.com Roy Keane contro Joao Felix: “Impostore! Se fossi Ronaldo…” L’ex capitano del Manchester United all’attacco dopo Belgio-Portogallo: “Sei costato 100 milioni di sterline e non centri neanche la porta” ...

Roy Keane attacca Joao Felix dopo l'eliminazione del Portogallo: "E' un impostore" La prestazione del baby attaccante 'Colchoneros' non è passata inosservata soprattutto agli occhi dell'ex capitano del Manchester United Roy Keane che, nel post gara, ha 'bacchettato' il numero 23 ...

Durissimo in campo con i suoi tackle, velenoso con le sue critiche anche nella nuova vita da opinionista.non perde il vizio e stavolta a essere finito tra le mire dell'ex centrocampista dello United è Joao Felix , subentrato nel ko del Portogallo con il Belgio . " Quel ragazzo è un impostore. È ...La prestazione del baby attaccante 'Colchoneros' non è passata inosservata soprattutto agli occhi dell'ex capitano del Manchester Unitedche, nel post gara, ha 'bacchettato' il numero 23 ...L’ex capitano del Manchester United all’attacco dopo Belgio-Portogallo: “Sei costato 100 milioni di sterline e non centri neanche la porta” ...La prestazione del baby attaccante 'Colchoneros' non è passata inosservata soprattutto agli occhi dell'ex capitano del Manchester United Roy Keane che, nel post gara, ha 'bacchettato' il numero 23 ...