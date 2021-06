Precampionato 2021/22, i ritiri di tutte le squadre: date, località e programma (Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco l’estate: i sogni, le trattative, le ufficialità e i primi pronostici per la stagione che verrà. Archiviato il campionato 2020/2021 che ha incoronato l’Inter campione d’Italia in una stagione tra stadi chiusi, gare rinviate e battaglie giudiziarie innescate dal Covid, c’è una nuova annata da vivere. E per le squadre è il momento di iniziare a programmare il futuro, a partire dai ritiri Precampionato che vedranno in corsa tanti nuovi allenatori: la Juventus riparte da Massimiliano Allegri, la Roma accoglie a sorpresa Josè Mourinho e per l’Inter il nome del dopo Conte è quello di Simone Inzaghi. Vediamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ecco l’estate: i sogni, le trattative, le ufficialità e i primi pronostici per la stagione che verrà. Archiviato il campionato 2020/che ha incoronato l’Inter campione d’Italia in una stagione tra stadi chiusi, gare rinviate e battaglie giudiziarie innescate dal Covid, c’è una nuova annata da vivere. E per leè il momento di iniziare are il futuro, a partire daiche vedranno in corsa tanti nuovi allenatori: la Juventus riparte da Massimiliano Allegri, la Roma accoglie a sorpresa Josè Mourinho e per l’Inter il nome del dopo Conte è quello di Simone Inzaghi. Vediamo ...

Advertising

barinelpallone : SSC Bari: Lodrone di Storo sarà la sede del ritiro precampionato. Si riparte il 15 luglio...… - Leccezionaleit : Lecce, 4 le amichevoli precampionato. C’è anche il Vicenza. Stabilite tre delle sfide in programma durante il ritir… - medicojunghiano : RT @BariLive: Bari: SSC Bari: a Londrone di Storo il ritiro precampionato 2021-2022 dei biancorossi - BariLive : Bari: SSC Bari: a Londrone di Storo il ritiro precampionato 2021-2022 dei biancorossi - CinqueRighe : SPORT - U.S. Avellino, In Abruzzo il ritiro precampionato - -