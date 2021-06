Olimpiadi Tokyo 2021 | Ciclismo | Gianni Moscon | scheda e palmares

Leggi su oasport

(Di martedì 29 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Trento, 20 aprile 1994 Disciplina:, prova su strada: undici vittorie in carriera. Recente vincitore del Gran Premio Città di Lugano, due tappe del Tour of the Alps, una tappa e classifica generale dell’Arctic Race of Norway 2016, una tappa e classifica generale del Tour of Guangxi nel 2018, campione italiano a cronometro nel 2017 e 2018, vincitore della Coppa Agostoni e del Giro della Toscana 2018. Quinto alla Parigi-Roubaix del 2017, terzo al Giro di Lombardia 2017. Da Under 23 spiccano le vittorie al ...