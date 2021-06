Neuer: «Fascia arcobaleno? Oltre il calcio c’è di più. Siamo un esempio» (Di lunedì 28 giugno 2021) Manuel Neuer, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare la Fascia color arcobaleno in sostegno dei diritti umani Manuel Neuer, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare la Fascia color arcobaleno in sostegno dei diritti umani. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Kicker. «È un segnale importante, che ha trovato il sostegno del pubblico. In passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche, o comunque venivano dati degli indirizzi generali. Oggi, invece, anche grazie ai social, ogni singolo ha maggiore influenza. Come nazionale ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Manuel, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare lacolorin sostegno dei diritti umani Manuel, portiere della Germania, ha commentato la scelta di indossare lacolorin sostegno dei diritti umani. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Kicker. «È un segnale importante, che ha trovato il sostegno del pubblico. In passato la nazionale non prendeva troppe posizioni politiche, o comunque venivano dati degli indirizzi generali. Oggi, invece, anche grazie ai social, ogni singolo ha maggiore influenza. Come nazionale ...

