MotoGP 2021 | classifiche piloti e costruttori

Prende il via la nuova stagione di MotoGP. Marquez in cerca riscatto, Mir per il bis. Ducati e Yamaha cercano un ruolo da protagonista Prende il via la nuova stagione della MotoGP. Tanti i cambi in sella rispetto alla passata stagione. La Yamaha, dopo aver concluso l'era Valentino Rossi, punta al titolo con Vinales e Quartararo. Ducati e Pramac si presentano al via con volti nuovi, mentre Rossi comincia una nuova avventura in Petronas. Mir vuole dimostrare che la vittoria dello scorso anno non è stata casuale, mentre Marquez cerca riscatto dopo la delusione della scorsa stagione.

SkySportMotoGP : MotoGP, Valentino Rossi con i migliori nelle qualifiche ad Assen: 'Qui è un paradiso' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ? CADUTA PER ROSSI IN CURVA 7 ( -15 giri ?? ) ?? Una Ducati in bagarre per il podio Il LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? EL DIABLOOOO VINCE AD ASSEN!! ? Ducati giù dal podio I RISULTATI ? - dinoadduci : Assen, le pagelle: Quartararo padrone 10, Rossi ha già la testa altrove 4 - dinoadduci : Marc Marquez: 'Potevo fare podio, ok così. Ora mi serve la vacanza' -