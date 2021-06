Milano, fumo all'aperto: solo 7 multe in quattro mesi. Il Comune: 'Sensibilizzare prima di punire' (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono sette (solo) le multe verbalizzate in quattro mesi ai tabagisti incalliti, che se ne infischiano del divieto di fumare all'aperto, in alcuni luoghi pubblici. Nei parchi, alle fermate dei mezzi ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono sette () leverbalizzate inai tabagisti incalliti, che se ne infischiano del divieto di fumare all', in alcuni luoghi pubblici. Nei parchi, alle fermate dei mezzi ...

Advertising

velocevolo : RT @asmistaken: (...)Per i primi dieci minuti fumò una sigaretta senza pensare(...) Raccontare la vita di un uomo non è forse una preghiera… - ghegola : RT @asmistaken: (...)Per i primi dieci minuti fumò una sigaretta senza pensare(...) Raccontare la vita di un uomo non è forse una preghiera… - Terry43887542 : RT @carlo1493: Fumo negli occhi: Gualtieri mascherato da Letta? Invece che proporre un'idea di futuro e la strada per arrivarci, proposte t… - carlo1493 : Fumo negli occhi: Gualtieri mascherato da Letta? Invece che proporre un'idea di futuro e la strada per arrivarci, p… - RedazioneLaNews : #Milano Casa, come eliminare l'odore di fumo -