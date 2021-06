Mascherine, via l’obbligo dal 28 giugno, ma non per tutti e non sempre (Di lunedì 28 giugno 2021) Mascherine, via l’obbligo da lunedì 28 giugno, ma la regola non vale per tutti e non sempre. Vediamo cosa dicono le nuove disposizioni Da domani, lunedì 28 giugno, tutta l’Italia diventa zona bianca, grazie all’aggiungersi della Valle d’Aosta, l’ultima regione ad effettuare il cambio di colore. Da domani, dunque, per chi è in zona bianca decade anche l’obbligo della mascherina all’aperto, che però dovrà comunque continuare ad accompagnarci. Infatti, permane l’obbligo di indossarla nei luoghi chiusi e all’aperto solo quando non è possibile il distanziamento ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021), viada lunedì 28, ma la regola non vale pere non. Vediamo cosa dicono le nuove disposizioni Da domani, lunedì 28, tutta l’Italia diventa zona bianca, grazie all’aggiungersi della Valle d’Aosta, l’ultima regione ad effettuare il cambio di colore. Da domani, dunque, per chi è in zona bianca decade anchedella mascherina all’aperto, che però dovrà comunque continuare ad accompagnarci. Infatti, permanedi indossarla nei luoghi chiusi e all’aperto solo quando non è possibile il distanziamento ...

