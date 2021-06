M5s, Fico “Saremo più forti di prima” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensiero a radici salde. C'è un dibattito in corso, le idee diverse si affrontano e si va avanti”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite a In Onda su La7. “Non esistono ultimatum, stiamo facendo un lavoro interno come tante altre forze politiche. Saremo più forti di prima, sono molto fiducioso”, ha aggiunto Fico. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensiero a radici salde. C'è un dibattito in corso, le idee diverse si affrontano e si va avanti”. Così il presidente della Camera, Roberto, ospite a In Onda su La7. “Non esistono ultimatum, stiamo facendo un lavoro interno come tante altre forze politiche.piùdi, sono molto fiducioso”, ha aggiunto. (ITALPRESS).

